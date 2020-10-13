«تعاونية الاتحاد» تعتزم فتح متجر جديد في «القوز الأولى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن عزمها افتتاح متجر ثالث في منطقة القوز الأولى ضمن سلسلة متاجر «كووب» coop التابعة لها.

وأوضحت، في بيان أمس، أن المتجر الجديد يقع في الطابق الأرضي ضمن مبنى تجاري استثماري مملوك لها بمساحة 13 ألفاً و548 قدماً مربعة، مع مساحة تخزين تقدر بـ3799 قدماً مربعة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية من قبل قطاع الاستثمار، لافتة إلى أن الفرع حالياً في مرحلة التأثيث تمهيداً للتشغيل، حيث من المتوقع افتتاحه بداية نوفمبر المقبل.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق، في «تعاونية الاتحاد» الدكتور سهيل البستكي، إن «استحداث سلسلة (كووب coop) يأتي بهدف إيصال خدماتنا لقاطني منطقة الفرع والمناطق المحيطة، وتزويدهم بوجهة للتسوق اليومي والأسبوعي تتسم بالأمان والجودة العالية والأسعار المنخفضة».

وأضاف أن «المتجر سيوفر أكثر من 20 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للوصول الى أكبر شريحة من المتسوقين»، مشيراً إلى أن «(كووب coop) يعتمد مفهوم المتجر المصغر لتوفير المتطلبات من المواد الغذائية وغير الغذائية، ويتبع لإدارة تعاونية الاتحاد».

وأوضح أنه «بإمكان المساهمين في (كووب coop) إدخال مشترياتهم على رقم حساب عضويتهم، كما يمكن لأعضاء برنامج الولاء (تميز) الحصول على نقاط الولاء عند الشراء».

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