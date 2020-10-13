اتفاقية لتركيب 16 ألف وحدة شمسية على سطح مبنى «وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اتفاقية مع شركة «ميرال»، المطوّرة للوجهات في أبوظبي، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مبنى وجهة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية في جزيرة ياس.

وأفاد بيان صدر أمس بأن الاتفاقية تهدف إلى تركيب ما يصل إلى 16 ألف وحدة شمسية على مساحة تبلغ 36 ألف متر مربع على سطح مبنى هذه الوجهة الترفيهية، حيث سيتم تزويد المبنى بـ40% من احتياجاته السنوية من الكهرباء.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «مصدر» تجهيز المشروع الذي تبلغ طاقته القصوى سبعة ميغاواط بشكل كامل، وتشمل مهام الشركة التصميم والمشتريات والبناء، فضلاً عن عمليات التشغيل والصيانة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأخير من عام 2021، وبمجرد اكتماله، ستصبح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي، عن سعادته بالتعاون مع «ميرال» لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية على أسطح المباني في أبوظبي، لافتاً إلى أن المباني تستهلك نحو 55% من الطلب العالمي على الكهرباء، وفقاً للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

وقال الرمحي: «نحن فخورون بدعم استراتيجية كفاءة الطاقة في أبوظبي، والهادفة إلى خفض الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بنسبة 22% بحلول عام 2030، ونتطلع إلى تسخير الخبرة التي يتمتع بها فريق وحدة خدمات الطاقة في (مصدر)، لدعم جهود (ميرال) في تنفيذ حلول فعّالة للطاقة». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، أهمية هذا الاتفاق، لافتاً إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتطبيق الممارسات المستدامة ضمن مشروعاتها.

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