«شعاع» تُطلق «صندوق تمويل الفرص» بـ 734 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن إطلاقها «صندوق شعاع لتمويل الفرص» بحجم 200 مليون دولار (734 مليون درهم)، الذي يستهدف الاستثمار التمويلي في شركات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنه تم تأسيس الصندوق في 29 سبتمبر الماضي، ونجح خلال الفترة الماضية في استقطاب ما مجموعه 68 مليون دولار (نحو 250 مليون درهم) من مستثمرين متعددين.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الهدف الرئيس للصندوق، يتمثل في تحقيق عائد جذاب مع المحافظة على رأس المال، من خلال استثمارات مستهدفة ذات الطابع الاستراتيجي في مجال التمويل الرئيس وتمويل الميزانين والتمويل الموحد، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات والشركات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن «صندوق شعاع لتمويل الفرص» هو صندوق مغلق محددة مدته بأربع سنوات، لافتة إلى أن الصندوق يعد الرابع الذي تعلن عنه «شعاع» خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي، إنه «في ظل البيئة التنظيمية والتجارية المتغيرة الناتجة خصوصاً عن تداعيات الأزمة بسبب (كوفيد-19)، لاحظنا أن عدداً من الشركات والمشروعات في قطاعات مختلفة تواجه صعوبات على مستوى حجم ووفرة السيولة، ما يعكس بطبيعة الحال صعوبات في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإدارة أصولها».

وأضاف أن «الفرص المتاحة في ظل البيئة الحالية للأسواق تشمل إعادة الرسملة قصيرة الأجل، وتمويل تنمية رأس المال والقروض قصيرة الأجل المحددة الغرض، إضافة إلى تمويل الاستحواذ، وبالتالي، حدد فريق الاستثمار في (شعاع) العديد من الاحتياجات لهذا النوع والمستوى من عمليات تمويل المشروعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

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