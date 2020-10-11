هيئة التأمين: المزايا والوعود في إعلانات الشركات يجب أن تكون "حقيقية"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكدت هيئة التأمين، أن الإعلانات الصادرة عن شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، يجب أن تكون حقيقة سواء على مستوى الوعود التي تقدمها أو المزايا والمنافع التي توفرها.

وأوضحت أنه لا يجوز أن يحتوي الإعلان أو المنشور الصادر عن شركات التأمين العاملة في السوق أو المهن المرتبطة بالتأمين، على وعود غير حقيقة أو إيحاءات أو انطباعات عن مزايا ومنافع لا تتفق مع الواقع الفعلي.

وأضافت الهيئة في إفصاح لها، أن هذا حق أصيل من حقوق الجمهور، وعدم الالتزام به يعرض الشركات المخالفة للإجراءات والغرامات المنصوص عليها في القانون.

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