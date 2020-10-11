«العنوان سكاي فيو».. تحفة معمارية على شارع الشيخ زايد

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «العنوان سكاي فيو» الذي طورته شركة إعمار العقارية، من أهم المشروعات الفندقية على شارع الشيخ زايد، فهو مصمم بهندسة معمارية تجعل له بعداً جمالياً من أي زواية تراه العين، وتم افتتاحه في بداية العام الجاري. تتكون هذه التحفة المعمارية من برجين يرتبطان معاً بجسر «سكاي بريدج» المعلق بارتفاع 220 متراً، في ما يحمل الفندق الرقم 19 الذي يتم افتتاحه ضمن محفظة فنادق «مجموعة إعمار للضيافة».

يضمّ الفندق 169 غرفة و551 شقّة سكنية، فضلاً عن مسبح على طراز «إنفينيتي» بطول 70 متراً، كما يقدّم مجموعة من المفاهيم الجديدة في الطهي والمطاعم، ومركز استرخاء ولياقة بدنية، وتصاميم داخلية تعكس للزوّار مفاهيم جديدة تجمع بين الفخامة والبساطة.

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