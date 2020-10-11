«ديوا»: ورش عمل افتراضية خلال «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقيم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، جلسات وورش عمل افتراضية للموردين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش الدورة 22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، اللذين تنظمهما الهيئة سنوياً.

وستنظم الهيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، العام الجاري في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الهيئة مع الموردين، وحرصها على تعزيز المزايا التنافسية من خلال إدارة العلاقة معهم بفعالية وشفافية، بما يضمن إدارة المخاطر، ومواجهة التحديات باقتدار، ويحقق استدامة عمليات التوريد ويخفض النفقات.

وأضاف: «تعمل الهيئة على رفع مستوى وعي جميع المعنيين، وإشراكهم في تحقيق رؤية القيادة، وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر»، لافتاً إلى أن «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» 2020 يتيحان فرصة استثنائية لجمع الموردين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من أنحاء العالم، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة، والبيئة، والنفط، والغاز، والاستدامة البيئية، ومنع هدر الموارد الطبيعية.

ومن المنتظر أن تستضيف «قاعة المياه» على مدار أيام «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، ثلاث ورش عمل وندوات وجلسات نقاشية، تسلط الضوء في اليوم الأول على تعزيز العلاقات بين الهيئة وموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما تستعرض سبل تعزيز الابتكار ومفهوم الاستدامة، إضافة إلى أحدث التطورات المتعلقة بلوائح أمن المعلومات. ويشهد اليوم الثاني لقاءات ونقاشات افتراضية تجمع الموردين مع الإدارات المعنية في الهيئة لمناقشة التقنيات والتطبيقات الجديدة المبتكرة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، كما تركز اللقاءات على ضرورة الالتزام بـ«كود دبي للبيئة المؤهلة وتصميم المباني»، لتكون سهلة الوصول إلى أصحاب الهمم، لتوفير تجربة سلسة ودامجة لهم.

وتنظم الهيئة في اليوم الثالث ورش عمل وندوات لمناقشة وشرح سلسلة التوريد الخاصة بالهيئة، كما تتناول النقاشات المنتجات والمعايير الصديقة للبيئة ومؤشرات الأداء، إضافة إلى عرض أحدث التطبيقات الذكية المتعلقة بعمل الموردين، وميثاق قواعد السلوك والأخلاقيات الخاصة بالموردين.

إتاحة الفرصة للموردين والمستثمرين للاطلاع على التقنيات المبتكرة في المياه والطاقة النظيفة.

تعزيز العلاقات بين الهيئة وموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق المنفعة المتبادلة.

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