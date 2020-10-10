إضافة فئة أصحاب الهمم إلى «متجر ديوا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي، فئة جديدة إلى «متجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي مخصصة لموظفيها ومتعامليها من أصحاب الهمم، لتوفير أفضل الخدمات والخصومات لهم ضمن المتجر مثل النوادي الصحية والبرامج التعليمية وبرامج التأهيل وغيرها.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لكل المتعاملين، لتحقيق سعادة المجتمع، والمساهمة في تحقيق خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وتولي الهيئة أهمية بالغة لأصحاب الهمم بوصفهم جزءاً أساسياً في نسيج المجتمع. وتعمل الهيئة ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية على توفير بيئة دامجة لأصحاب الهمم، وتقدم مجموعة من الخدمات المعنية بدمج وتمكين وتأهيل أصحاب الهمم.

وأضاف الطاير: «تحرص الهيئة على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وفق معايير حكومة دبي الذكية. وفي عام 2019، بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 94%، فيما ارتفعت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة إلى 99% مقارنة بـ92% عام 2015 ووصلت نسبة سعادة أهاليهم إلى 95%».

وتوفر الهيئة «متجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي عبر منصتي «آي أو إس»، و«أندرويد». ويتضمن المتجر عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة، بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص. وتشمل العروض خصومات على باقات الاتصالات، وخدمات المصارف، والتأمين، وأنظمة البيوت الذكية، وخدمات الصيانة، وخدمات الشركات الاستشارية، وشركات نقل الأثاث، وغيرها.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف: «توفر الهيئة لأصحاب الهمم مجموعة من الخدمات الذكية المؤهلة التي تسهل حصولهم على الخدمات والمعلومات التابعة للهيئة بيسر. وتقدم الهيئة خصومات لأصحاب الهمم المواطنين من خلال بطاقة (سند) لبعض الخدمات من بينها رسوم تشغيل وإيقاف خدمة الكهرباء والمياه، رسوم فحص العداد (في حالة سلامة العداد)، رسوم تحديث معلومات المتعامل مجاناً ورسوم إصدار شهادة المخالصة».

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