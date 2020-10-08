«أدنوك» تُطلق مشروعاً لتطوير «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إطلاق شركة AIQ كمشروع مشترك مع مجموعة «جروب 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ويأتي الإعلان عن إطلاق الشراكة بعد الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2019 بين «أدنوك» ومجموعة «جروب 42»، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي والموجهة لقطاع النفط والغاز، بحيث تمتلك «أدنوك» 60%، فيما تمتلك «جروب 42» حصة 40%.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرة «جروب 42» في نمذجة الذكاء الاصطناعي والحاسبات فائقة السرعة، مع خبرة «أدنوك» العالمية في صناعة النفط وأرشيفها من البيانات.

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