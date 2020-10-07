"نوبيا" تطلق هاتفا مخصصا للألعاب بتقنية الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت ريد ماجيك، ذراع الألعاب لشركة "نوبيا" العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، امس عن طرح هاتف "5 إس" المدعم بتقنيات مخصصة للألعاب في الإمارات"

ويأتي هاتف ريد ماجيك 5 إس مزودًا بنظام تبريد سائل نشط ICE 4.0 مع نظام مروحة توربو لتعزيز تجارب الألعاب والحفاظ على برودة الهاتف وتشغيله أثناء الاستخدام المكثف وحتى عند الشحن. يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج كوالكوم سناب دراغون مع تقنية الجيل الخامس.

ويوفر الهاتف للمستخدمين معدل أسرع لنقل البيانات من خلال دعم تقنية الجيل الخامس. ويمكنهم أيضًا تسريع شاشات التحميل والتطبيقات بدرجة أسرع باستخدام أحدث تقنيات سعة تخزين UFS 3.1 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 مدمجة في هاتف ريد ماجيك 5 إس. ويأتي مزودا بشاشة عرض Esport AMOLED مقاس 6.65 بوصة وسرعة 144 هرتز..

وقال المدير الإقليمي لمجموعة بلومز، الموزعة للهاتف، أنس ارشيد، إن ""الهاتف المخصص للألعاب يأتي بخاصية "تاتش كروريوجرافر" التي تسمح بضبط إطار المشاهدة تلقائيًا لتفادي أي اهتزاز أثناء اللعب، والحفاظ على استقرار معدل الإطارات. ويمكن للمستخدمين الاستفادة بالرياضات الإلكترونية بطريقة مكبرة، واستجابة لاهتزازات الصدمات رباعية الأبعاد.

وأشار الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "بلومز" محمد فوزي، إلى أن "الهاتف يأتي مزودًا بكاميرا سوني ثلاثية بدقة 64 ميجا بيكسل مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسة زاوية عريضة بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسة مصغرة بدقة 2 ميجا بيكسل للتصوير عن قرب.و بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط والذي قد يصل إلى 55 واط. يستغرق إعادة شحن البطارية بسعة 4500 مللي أمبير 40 دقيقة."

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