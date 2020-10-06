«طيران الإمارات» توسع شبكتها لتغطي 31 مدينة في أوروبا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى بودابست، في 21 أكتوبر الجاري، وإلى مدن: بولونيا، ودوسلدورف، وهامبورغ، في الأول من نوفمبر المقبل، وإلى مدينة ليون في الرابع من نوفمبر. ويرتفع، بذلك، عدد الوجهات الأوروبية، التي أعادت الناقلة خدمات الركاب لها، إلى 31 مدينة، وتوفر للمتعاملين معها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأنه، ومع إضافة الوجهات الخمس الجديدة، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 99 وجهة، في وقت تواصل فيه الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب، مع حرصها على سلامة وصحة المسافرين والموظفين والمجتمعات.

وبحسب الشركة، ستعمل رحلات «طيران الإمارات» إلى «بودابست» و«ليون» يومي الأربعاء والسبت، في حين ستعمل رحلات الناقلة بين دبي وبولونيا، ودوسلدورف، وهامبورغ، يومي الجمعة والأحد. وستخدم الناقلة الوجهات الخمس بطائرات من طراز «بوينغ 777-300ER»، في ما يمكن حجز الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com، أو تطبيق «طيران الإمارات»، أوعن طريق وكلاء السفر>

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن للمسافرين، من مختلف محطات «طيران الإمارات»، التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار، لافتة إلى أن الإمارة أصبحت من أولى مدن العالم، التي تحصل على ختم «السفر الآمن» SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي، الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

كما توفر سياسات الحجز، الخاصة بـ«طيران الإمارات»، المرونة والثقة للمتعاملين في تخطيط سفرهم، إذ يمكن للذين يشترون التذاكر للسفر، في أو حتى 31 مارس 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم.

وسيتمكن المتعاملون من تغيير تاريخ السفر، أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء، أو تحويل قيمة التذكرة إلى قسيمة سفر، يمكن استخدامها كرصيد لشراء منتجات السفر في المستقبل لهم، أو لعائلاتهم وأصدقائهم.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه يمكن للمتعاملين، الذين يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR، للكشف عن «كوفيد-19»، قبل المغادرة من دبي، الاستفادة من أسعار خاصة، يوفرها المستشفى الأميركي والعيادات التابعة له، كما توفر الشركة إمكانية إجراء الاختبار في المنزل، أو المكتب، وإصدار النتيجة في غضون 48 ساعة.

دبي من أولى مدن العالم، التي تحصل على ختم «السفر الآمن».

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