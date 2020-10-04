اقتصادية دبي تخالف 8 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أمس 8 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19".

وتوزعت المنشآت التي تم مخالفتها ما بين محال تجزئة، وتجارة عامة، وتجارة الكترونيات، ومجمع استهلاكي، إلى جانب صالات كمال أجسام والتي تم مخالفتها بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي وذلك لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات ومراعاة إجراءات التباعد الجسدي.

كما وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 13 منشأة أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 656 محلا.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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