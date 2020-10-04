محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق فريق عمل للتحكيم

المصدر: دبي - وام

أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي فريق عمل جديداً معنياً بالتحكيم، لتعزيز ومشاركة التطورات، وأفضل الممارسات في المجال، وهي أول محكمة في المنطقة تقدم مثل هذه المبادرة.

ويضم الفريق لجنة استشارية من خبراء التحكيم إلى جانب ممثلي هيئات ومراكز التحكيم والمؤسسات التعليمية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة.

ومنذ نشأتها تعاملت محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع العديد من قضايا التحكيم عالية القيمة من جميع أنحاء العالم، ونظراً إلى لجوء المزيد من الأطراف إليها لحل نزاعاتهم عن طريق التحكيم، وسّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي من عملياتها عبر هذا القسم الجديد، مقدمة ثروة من الخبرة القضائية في التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعالية القيمة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي عزمي: «لا تعتزم محاكمنا منافسة مراكز التحكيم، بل نهدف إلى استكمال وتعزيز الخدمات التي يوفرها القطاع، وتتمثل رؤيتنا طويلة المدى في العمل عن كثب مع أكبر عدد من الخبراء والمنظمات المتخصصة في المجال، لاكتساب فهم أفضل لكيفية تعديل وتطوير خدمات محاكمنا، لمساعدة أطراف النزاعات المتعلقة بالتحكيم بشكل أفضل». وأطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي، في فبراير الماضي، قسم التحكيم الخاص بها لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من القضايا المتعلقة بالتحكيم، على غرار قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته عام 2017. وسيترأس القسم الجديد القاضي شملان الصوالحي، الذي يتمتع بخبرات متخصصة وواسعة في الإشراف القضائي والتسجيل وإدارة القضايا.

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