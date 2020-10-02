«طيران الإمارات» تستخدم حافلات «نظيفة بيئياً» لتنقلات الطاقم في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أن نحو ثلث أسطول حافلاتها المخصص لتنقلات أفراد أطقم الخدمات الجوية في دبي يعمل حالياً بالوقود الحيوي، ما يشكل خطوة أخرى إلى الأمام في مهمتها البيئية للحد من الانبعاثات.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن شركة «الوجدانية» المتعاقدة معها، التزمت بتشغيل جميع الحافلات باستخدام الديزل الحيوي الذي توفره شركة «نيوترال فيولز» الإماراتية الرائدة في إنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي المستخدم محلياً كمادة أولية.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها تستخدم أسطولاً من 50 حافلة في دبي وحدها لنقل أفراد أطقم الخدمات الجوية بأمان بين مقار إقامتهم وأماكن العمل، مشيرة إلى أن معدل المسافات التي تقطعها هذه الحافلات يصل إلى 700 ألف كيلومتر شهرياً.

وأضافت أن تخطيط المسار والجدول الزمني للتنقلات الأرضية يشكلان أيضاً جانباً مهماً لتعظيم كفاءة النقل وتقليل الانبعاثات، وذلك على غرار العمليات الجوية، لافتة إلى أن وفورات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هذه المبادرة وحدها تقدر بنحو 75 ألف كيلوغرام سنوياً.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة «نيوترال فيولز» كارل دبليو فيلدر، بنجاح مبادرة «طيران الإمارات» و«الوجدانية»، مشيراً إلى أنها تتماشى مع أهداف الاستدامة المتعلقة بالطاقة التي التزمت دولة الإمارات بتحقيقها بحلول عام 2050.

ويقلل استخدام الوقود الحيوي من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وغيرها من الملوثات، ويمكن إجراء التغيير بسهولة لأن التحول من الوقود الأحفوري إلى الوقود الحيوي لا يتطلب إجراء أي تعديل على محركات الديزل، كما أن لهذا النوع من الوقود تأثيراً إيجابياً على المحركات، لأن خصائصه التزييتية تساعد على منع التآكل المبكر، كما يعمل كمنظف في أنظمة الوقود.

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