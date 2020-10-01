مخالفة 180 منشأة تجارية في دبي خلال سبتمبر

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

أفادت اقتصادية دبي بأنها خالفت 180 منشأة تجارية تعمل في قطاعات مختلفة، خلال سبتمبر الماضي، بسبب عدم التزامها بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19»، أبرزها عدم ارتداء الكمامات، وعدم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي.

وكشفت الدائرة في بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنها نبهت أيضاً 118 منشأة، فيما أغلقت ثماني منشآت أخرى في قطاعات عدة، لافتة إلى أن ذلك جاء خلال تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية المكثفة، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية.

وذكرت اقتصادية دبي أن آخر تلك المخالفات والتنبيهات كان أول من أمس، حيث تمت مخالفة 17 منشأة، في حين جرى تنبيه 15 منشأة أخرى.

وأوضحت أن المخالفات الأخيرة توزعت ما بين منشآت في: قطاع التجزئة، تجارة عامة، خدمة متابعة المتعاملين، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة العطور، صيدلية، بقالة، قطاع الشحن، تجارة أجهزة الحاسب الآلي، وذلك في عدد من المواقع التي شملت مراكز تسوق المرقبات والضغاية ومنطقة الرأس، مشيرة إلى أن المخالفات المرتكبة تمثلت في عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات. وبينت أن تنبيه المنشآت الـ15 جاء بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، لافتة إلى أن التنبيهات تأتي بهدف توعية المنشآت حول ضرورة الالتزام ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء.

وأفادت اقتصادية دبي بأن عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 663 منشأة.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مؤكدة أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة.

جهود مكثفة

شددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

- تنبيه 118 منشأة وإغلاق 8 أخرى في قطاعات عدة.

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