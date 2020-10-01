"العربية للطيران" تسيّر رحلات مباشرة بين الشارقة وطشقند

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم





أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسيير رحلات مباشرة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عاصمة أوزبكستان، طشقند اعتباراً من 4 نوفمبر 2020.



ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتشتهر طشقند بجمالها وتميز مناخها وكثرة حدائقها الخضراء والنوافير ومزيجها من الهندسة المعمارية الحديثة والعصر السوفيتي.

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة الاربعاء/السبت ايرباص A320 15:00 طشقند 10:40 الشارقة G9 271 الاربعاء/السبت ايرباص A320 19:05 الشارقة 16:20 طشقند G9 272

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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