مخالفة 17 منشأة تجارية بسبب عدم ارتداء موظفيها الكمامات

المصدر: سامح عوض الله - دبي

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة 17 منشأة، توزعت ما بين منشآت في قطاع التجزئة، وتجارة عامة، وخدمة متابعة المتعاملين، وتجارة المنسوجات والأقمشة، وتجارة العطور، وصيدلية، وبقالة، وقطاع الشحن، وتجارة أجهزة الحاسب الآلي، وذلك في عدد من المواقع التي شملت مراكز تسوق المرقبات والضغاية ومنطقة الراس. وقد تمثلت المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت في عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات.

من جهة أخرى نبهت فرق التفتيش الميداني على 15 منشأة تجارية أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف توعيتهم حول ضرورة الالتزام ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 663 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

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