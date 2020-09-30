رسالة: مساهمو "أرابتك" يوافقون على تصفية الشركة

المصدر: دبي - رويترز





جاء في رسالة إلكترونية داخلية أن مساهمي أرابتك القابضة فوضوا مجلس إدارة شركة الإنشاءات المدرجة في دبي اليوم الأربعاء للتقدم بطلب تصفية بسبب وضعها المالي غير القابل للاستمرار نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدران لرويترز إن المساهمين فوضوا مجلس الإدارة أيضا لتعيين أليكس بارتنرز وماثيو وايلد وأي شخص أو أشخاض آخرين يرى المجلس أنهم مناسبون، كمصفين.

وقالت الرسالة: "مع الأسف، في ظل الظروف المعاكسة في السوق، يؤسفنا أن نبلغكم أن مساهمي أرابتك وافقوا على تبني خطة تصفية وحل بسبب الأوضاع المالية للشركة". ولم يتسن حتى الآن التواصل مع أرابتك للحصول على تعقيب.

وعقدت أرابتك اجتماعا للمساهمين اليوم الأربعاء للبت فيما إن كانت ستواصل العمل أم ستجري تصفية الشركة وحلها بعدما أضرت جائحة كورونا بمشاريعها وكبدتها تكاليف إضافية.



وهوت أسهم أرابتك القابضة، أكثر من النصف منذ بداية العام الجاري وتقرر تعليق التداول عليها قبيل اجتماع المساهمين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة أنها منيت بخسائر في النصف الأول من العام بلغت 794 مليون درهم (216 مليون دولار) لتبلغ الخسائر المتراكمة عليها 1.46 مليار درهم. وقالت في التاسع من سبتمبر إنها تدعو لعقد اجتماع جمعية عمومية بموجب أحد مواد قانون الشركات في الإمارات.

ويلزم القانون الشركات بالتصويت على استمرار العمل إذا بلغت الخسائر المتراكمة نصف رأسمال الأسهم المصدرة.

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