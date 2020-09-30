اقتصادية أبوظبي توقع اتفاقيات مع 10 مصارف لتعزيز بيئة الأعمال

المصدر: أبوظبي- وام



وقع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقيات تعاون مشترك مع 10 بنوك ومصارف وطنية في الدولة بهدف توفير بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقيات راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة مع ممثلين عن كل من "بنك أبوظبي الأول" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"بنك الاستثمار" و"مصرف الإمارات للتنمية" و"مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك الفجيرة" و"بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك المشرق"، و"بنك الإمارات دبي الوطني".



وأكد راشد عبد الكريم البلوشي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير بيئة عمل ائتمانية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي إضافة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وسلسة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد الداخلي وتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الصناعي من خدمات لوجستية وأنشطة توريد وتسويق ونقل وتغليف حيث يرفع من كفاءة التمويل وتقديم خدمات وتسهيلات بنكية في الصادرات المحلية "منتجات وخدمات".

وقال البلوشي: اننا نسعى إلى تعزيز تنافسية وانتاجية قطاع المصارف والتمويل ضمن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فعالية الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال بما يحقق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية 2030.



وأضاف ان هذه الخطوة تهدف أيضا إلى رسم إطار واضح ومحدد لمجالات التعاون بين مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، والمصارف المعنية، فيما يتعلق بتسهيل إجراءات حصول المصانع والمنشآت التجارية والخدمية على التسهيلات اللازمة لتعزيز نمو تدفقاتهم النقدية وتنمية سلاسل التوريد بين الأنشطة الاقتصادية في حين يعمل مكتب تنمية الصناعة ربط جميع الخدمات للمستثمرين ضمن نافذة واحدة يتم فيها تقديم برامج الدعم للقطاع الصناعي بهدف تسهيل العلاقة التكاملية بين المستثمرين وجهات التمويل لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الناشئة.



وأشار البلوشي إلى الدور الرئيس الذي يؤديه القطاع الصناعي باعتباره قطاعاً محورياً ورافداً حيوياً للاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، مؤكداً حرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بما يحقق سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

من جهته أكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة على أهمية هذه الشراكة بين المكتب وأبرز المصارف والبنوك الرائدة في دولة الإمارات، باعتبارها تعزز من الجهود المشتركة والمساهمة بفعالية في دعم المستثمرين ضمن القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو في أعمالهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news