142.5 ألف عامل في قطاع السيارات

المصدر: سامح عوض الله - دبي عبير عبدالحليم - أبوظبي أحمد الشربيني - الشارقة

أظهرت أحدث إحصاءات حول تجارة السيارات، أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن 142 ألفاً و529 عاملاً يعملون في قطاع السيارات بالدولة، من بينهم 4045 عاملاً يعملون في صناعة السيارات، و138 ألفاً و484 عاملاً في تجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات، موزعين بين 128 ألفاً و796 عاملاً و9688 عاملة. وأوضحت البيانات أن الـ4045 عاملاً في صناعة السيارات موزعين بين 3115 عاملاً من الذكور بنسبة 77% تقريباً، و930 عاملة تشكل نسبة 23% المتبقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news