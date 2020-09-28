«بيهايف».. منصة مالية تتيح الاستثمار «المضمون»في المشروعات الناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بأن منصة «بيهايف» المبتكرة، تتيح فرصة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة، لجني عوائد استثمارية مجزية، وتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشروعات أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشروعات، بضمان من المؤسسة نفسها، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر أمس، أن «بيهايف»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تعد أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء (الند للند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي.

وتستخدم المنصة تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى للحصول على تمويل سريع، وبأسعار معقولة، مع المستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نموهم.

فرصة

وتشكل «بيهايف» فرصة مميزة للمستثمرين، سواء الأفراد أو الشركات، وذلك عبر التسجيل وفتح حساب مجاني في المنصة. وبعد التسجيل، يتم تدقيق حساب وبيانات المستثمر، وحسابه الائتماني، وفيما إذا كان مستثمراً حقيقياً أم لا، وذلك بهدف منع أي عمليات احتيال، أو تجنب دخول مستثمرين وهميين. ولا يشترط للمستثمر أن يحمل إقامة في دولة الإمارات.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار من خلال المنصة 100 درهم، بحيث يمكن للمستثمر اختيار القرض أو الشركة التي يرغب في الاستثمار فيها، فيما تصل نسبة العوائد والأرباح السنوية المتوقعة للمستثمر إلى نحو 10% من قيمة الاستثمار، وتعتمد على مدة القرض في ما إذا كان لمدة 12 شهراً أو 24 شهراً أو 36 شهراً.

ويتم إيداع الأرباح في حساب المستثمر بشكل شهري، ويمكن للمستثمر سحب استثماره في أي وقت، شريطة عدم ارتباطه بقرض سارٍ. أما في حال الإسهام في قرض محدد، فيمكن للمستثمر طرح استثماره للبيع، أو الانتظار إلى حين انتهاء فترة سداد القرض، كما يتاح للمستثمر الإسهام في أكثر من قرض بالوقت نفسه.

مليون درهم

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى مليون درهم، مدعومة بضمان لرأس المال بنسبة 100%، الذي يموله صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، من برنامج الضمان بقيمة 20 مليون درهم، في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50% كحد أدنى، الحصول على تمويل يصل إلى 420 ألف درهم، على أن تتلقى دعماً بضمان رأس المال بنسبة 50%.

ويسهم الضمان الذي يقدمه «الصندوق» في تحفيز المستثمرين للمشاركة في الإقراض، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أنه في حال تعثر شركة معينة عن السداد، فإن الصندوق يتكفل برأس المال، ويعيد المبالغ إلى المستثمرين، كما أن تقييم الشركة المتقدمة لطلب القرض يرتفع بمجرد دعمها من قبل الصندوق، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الأفراد أو الشركات بها.

تأجيل السداد

وفضلاً عن ذلك، وفي حال كان القرض من نوع قصير الأجل، يسمح التحديث لجميع الشركات المُؤهلة لهذا التمويل بتأجيل السداد لمدة ثلاثة أشهر في بداية مدة القرض، ويتبعها سداد الدفعات وفقاً لجدول محدد.

أما في حال قرض رأس المال العامل، فتبلغ فترة السداد خلاله 150 يوماً، وتبلغ نسبة الربح على القرض نحو 0.8% شهرياً، ما يمنح المستثمرين عوائد مغرية. يشار إلى أن ضمان رأس المال يشمل فقط القروض قصيرة الأجل، ولا يشمل قرض رأس المال العامل.

حلول تمويلية

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري: «ملتزمون في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، التي تشكل النسبة العظمى من الشركات العاملة في الإمارة».

وأضاف أن منصة «بيهايف» تقدم حلاً مبتكراً لتقديم التمويل الجماعي، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة في دعم المشروعات الناشئة، بشكل آمن ومضمون، الأمر الذي يعود بدوره بالفائدة وتعزيز النمو للمشروعات والمستثمرين على حد سواء.

4 ميزات للمنصة

أفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن منصة «بيهايف» تمتاز بأربع ميزات، تتمثل بما يلي:

1- يمكن للأفراد أو الشركات التسجيل مجاناً، وبدء الاستثمار بحد أدنى 100 درهم.

2- يخضع المستثمر الراغب بالدخول إلى المنصة لإجراءات تدقيق منعاً للاحتيال.

3- تمويل بمليون درهم للمشروعات المملوكة والمدارة من قبل مواطنين بنسبة 100% بضمان كامل لرأس المال.

4- تمويل بـ420 ألف درهم للمشروعات المملوكة والمدارة من قبل مواطنين بنسبة 50% بضمان رأس مال 50%.

التسجيل

بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من منصة «بيهايف»، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني: (www.beehive.ae) والتسجيل فيها.

ويتطلب من الشركة المتقدمة للقرض تقديم كشف حساب بنكي، والبيانات الشخصية للمستفيد الحقيقي، إضافة إلى بياناتها المالية المدققة. وفي حال تجاوزها للاختبار والتقييم الفوري، يتم طرح عرض قيمة القرض الذي يمكن للشركة الحصول عليه، وعائد الربح المترتب عليه، والمدة التي يجب السداد خلالها، ثم تقوم الشركة المتقدمة للحصول على القرض بتقديم الطلب. ويطرح عرض القرض على المنصة لإتاحته للمستثمرين، خلال يومين إلى خمسة أيام عمل، ليتم تجميع المبلغ والإسهام به من المستثمرين الأفراد أو الشركات.

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