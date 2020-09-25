"دافزا" توقّع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي، وذلك خلال مراسم افتراضية أُقيمت عن بُعد، بحضور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ويوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية.

وستعمل "دافزا" من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.

بدوره، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ"دافزا" بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق هامة للمستهلكين عل المستوى الإقليمي.

وستوفر "دافزا" لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية "دبي كوميرسيتي" التي ستفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة إلى الترويج للخدمات والمرافق التي توفرها "دافزا" واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون على صعيد الترويج المشترك خلال البعثات التجارية.

وأكد محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن هذه الاتفاقية تعزز من التزام "دافزا" كرافد أساسي لنمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، نظراً إلى مكانتها كوجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها ومحركاً حيوياً لاقتصاد دبي، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للإمارة والرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف الزرعوني: "تتمتع "دافزا" بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية هامة للشركات الإسرائيلية؛ إذ تسعى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعمها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على دور "دافزا" في تشجيع الشركات من مختلف القطاعات على إطلاق وتوسيع أعمالها في دبي من خلال توفير كافة التسهيلات والحوافز التنافسية وغيرها من الخدمات التي تعكس ريادة إمارة دبي لمشهد الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يمكن للشركات الإسرائيلية الاستفادة منه مدعومة بموقع المنطقة الحرة بجانب أحد أكثر المطارات حركة على مستوى العالم ليختصر المسافة نحو الأسواق الآسيوية".

وأشار يوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة قائلاً: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع دافزا هو حدث استثنائي يجسد ما يمكن تحقيقه في عالمنا. إن العلاقات الإماراتية الاسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها. هذه المذكرة ستمهد إلى إرساء اطر تعاون داعمة لمجتمعي الاعمال بين دافزا واسرائيل، حيث أن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المطورة في المنطقة الحرة بمطار دبي ، وإنشاء جسر للأعمال الإسرائيلية لتعزيز تجارتها الخارجية في المنتجات والخدمات. ستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل معًا من أجل شعبي البلدين".

يُشار إلى أن التعاون بين الجانبين سيعزز من عملية دعم أعمال عدد من القطاعات الرئيسية المستهدفة، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجهيزات الإلكترونية والزراعة والأدوية والمُعدات الطبية والبحث والتطوير، إضافة إلى تجارة الأحجار الثمينة التي تتمتع الإمارات وإسرائيل بموقع ريادي فيها.

وتعتبر "دافزا" مساهماً رئيسياً في تجارة إمارة دبي بنحو 12 بالمائة بحسب أرقام العام 2019، حيث جاءت تجارة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى بنسبة 55 بالمائة من إجمالي تجارة "دافزا" الخارجية خلال عام 2019 بقيمة 37.4 مليار درهم للواردات و53 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير بزيادة 14.3 بالمائة أي ما يعادل 11.3 مليار درهم من إجمالي تجارة هذه المجموعة، تلتها الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 38 بالمائة بقيمة 29.6 مليار درهم للواردات و32 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير بزيادة 10.4 بالمائة أي ما يعادل 5.8 مليار درهم، حيث شكلت هاتين المجموعتين نسبة 92.6 بالمائة من إجمالي تجارة البضائع عبر المنطقة الحرة.

واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية هو مؤسسة غير ربحية تمثل القطاعات التجارية والخدماتية، وتجمع تحت مظلتها ستة غرف تجارة توفر المشورة والخدمات لأكثر من خمسة آلاف شركة ومؤسسة إسرائيلية تعمل ضمن قطاعات الاستيراد والتصدير والتجارة والأنشطة العقارية والمالية.

يُذكر أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز من مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة من خلال الفرص الجديدة المتُاحة على عدد من الأصعدة الحيوية لمختلف الشركات لتحفيز نموهاً وتوسع أعمالها.

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