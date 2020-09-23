بالفيديو .. حملات مكثفة لاقتصادية دبي في الأسواق للحد من "كوفيد 19"

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

كثفت اقتصادية دبي حملاتها على الأسواق خلال الشهر الجاري في إطار استمرار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19، حيث سجلت اقتصادية دبي مخالفات وإغلاقات بحق المنشآت غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية، كعدم الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الموظفين والمستهلكين للكمامات، وغيرها من التدابير المعمول بها في الإمارة.

كما شددت اقتصادية دبي على التجار ضرورة توضيح البروتوكولات والتدابير والإجراءات المتبعة، للمستهلكين والمتعاملين، وتوعيتهم من لحظة وصولهم للمنشأة التجارية، وحثهم على الالتزام، قبل اتخاذ قرار الامتناع عن تقديم الخدمة، وذلك للتأكد من معرفة المستهلك بالتدابير الاحترازية واقتصار الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلكين غير الملتزمين.

ونوهت اقتصادية دبي، على أنها ستقوم بالتحقق من تفاصيل شكاوى المستهلكين المتعلقة بامتناع التاجر عن تقديم الخدمة لهم في حال ورودها، والطلب من التاجر إثبات حالة عدم التزام المستهلك بالأدلة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك عبر الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والبروتوكولات المنظمة للأنشطة التجارية.

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