اقتصادية دبي تخالف 4 منشآت تجارية وتنبه 18

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأشارت اقتصادية دبي في بيان أمس، إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة أربعة محال بيع بالتجزئة في عدد من مراكز التسوق، لافتة إلى أن ثلاثة محال منها تم مخالفتها لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، فيما تم مخالفة المنشأة الرابعة لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

من جهة أخرى، نبهت فرق التفتيش الميداني على 18 منشأة تجارية أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 691 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

كما أهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، فضلاً عن تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو بالاتصال على الرقم (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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