دفع رسوم 26 خدمة لـ «الطاقة» عبر «الدرهم الإلكتروني»

المصدر: دبي - وام

انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية من إتمام عملية ربط الوزارة بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة، بهدف توفير حلول الدفع الرقمي لخدمات الوزارة، حيث تشمل حزمة الخدمات، التي تستهدفها الوزارة من عملية الربط، 26 خدمة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود والتعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والمالية، لضمان تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين.

وحسب عملية ربط وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة، سيتمكن المتعاملون من دفع رسوم الخدمات كافة بسهولة، حيث إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسعى، من خلال شراكاتها، إلى مواكبة المتغيرات والاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات، تحقيقاً لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة مواصلتها العمل لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة، للارتقاء بعملياتها، وتيسير إجراءات سداد رسوم خدماتها على المتعاملين، مشيرة إلى استمرار جهودها، لتقديم خدمات مرنة وسهلة، تلبي تطلعات المتعاملين، وتدعم توجه الدولة للخمسين عاماً المقبلة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة الإمارات، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

ومن الخدمات الـ26، التي تستهدفها الوزارة من عملية الربط، طلب تقدير قيمة أضرار الحوادث، وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل و/‏‏أو مخرج جانبي الطريق، إضافة إلى طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل و/‏‏أو مخرج جانبي الطريق، وإصدار شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم، وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم، وإصدار شهادة عدم ممانعة لتركيب بوابة مؤقتة على سياج قائم، وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتركيب بوابة مؤقتة على سياج قائم. كما تشمل الخدمات، كذلك، طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لوضع لوحات إرشادية دالة على معالم دائمة على جوانب الطريق، وتجديد شهادة عدم ممانعة لوضع لوحات إرشادية دالة على معالم دائمة على جانبي الطريق، فضلاً عن طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة على جانبي الطريق، وتجديد شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة على جانبي الطريق، وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لعمل تحويلة مرورية، وكذلك طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لعمل تحويلة مرورية، وإصدار شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة أسفل الطريق.

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