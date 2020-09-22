إغلاق مقهى ومخالفة 9 منشآت لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أغلقت اقتصادية دبي، مقهى في شارع السيف، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية للحد من فيروس «كورونا»، كالتباعد الجسدي.

وأفادت اقتصادية دبي، بأن فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، خالف تسع منشآت لعدم التزام الموظفين فيها بلبس الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على التباعد الجسدي، إلى جانب التنبيه على ست منشآت أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلها، مشيرة إلى أن عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 668 منشأة.

وأشارت إلى أن المنشآت المخالفة، اشتملت على صالة كمال أجسام في منطقة الصفا الأولى، تم مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في حين خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية حماية المستهلك، مطعماً في منطقة أم هرير، إضافة إلى محال تجزئة في عدد من المراكز التجارية، ومنشأة خياطة وتطريز في «أبوهيل».

وكانت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، واصلت سلسلة جولاتها وزياراتها الميدانية للعديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الإمارة، لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي «كوفيد-19»، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو الاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

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