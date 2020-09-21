إغلاق مطعم ومخالفة صالة رياضية بسبب عدم الالتزام بتدابير «كوفيد-19»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أغلقت اقتصادية دبي، أمس، مقهى في شارع السيف، بالتعاون مع سياحة دبي، لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية كالتباعد الجسدي، فيما خالف فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تسع منشآت لعدم التزام الموظفين فيها بلبس الكمامات، وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على التباعد الجسدي، إلى جانب التنبيه على ست منشآت أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلها. ووصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 668 منشأة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن المنشآت المخالفة اشتملت على صالة كمال أجسام في منطقة الصفا الأولى، تم مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في حين خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية حماية المستهلك، مطعماً في منطقة أم هرير، بالإضافة إلى محال تجزئة في عدد من المراكز التجارية، ومنشأة خياطة وتطريز في أبوهيل.

وكانت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي قد واصلت سلسلة جولاتها وزياراتها الميدانية للعديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوافر على متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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