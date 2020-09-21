«دبي للسلع المتعددة» يمدّد فترة حزمة دعم الأعمال حتى 20 أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تمديد فترة حزمة دعم الأعمال حتى 20 أكتوبر 2020، والتي تتضمّن خصومات على تجديد الترخيص وإعفاء بنسبة 100% من الغرامات.

وأفاد المركز في بيان له، أمس، بأن هذا التمديد يأتي عقب الإقبال الكبير، وردود الفعل الإيجابية من قبل مجتمع الأعمال في دبي، تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز في مارس 2020، وتوسيع نطاقها وتمديد فترتها في يوليو الماضي.

ولفت إلى أن حزمة دعم الأعمال تعد أكبر حزمة حوافز تجارية يطلقها المركز منذ تأسيسه، وتهدف إلى تقليص النفقات وتسهيل ممارسة الأعمال، في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وأوضح المركز أن إجراءات الدعم تشمل 17 ألفاً و500 شركة مسجلة لديه، لافتاً إلى أنه أبرم اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لإتاحة الفرصة أمام الشركات الحالية والجديدة، لسداد دفعاتها الخاصة بخدمات المركز على أقساط مرنة ومن دون فوائد.

تعزيز المرونة

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم، إن قرار تمديد فترة حزمة دعم الأعمال، يهدف إلى تعزيز مرونة اقتصاد إمارة دبي في هذا الوقت الحرج، وضمان أن تبقى الإمارة المكان الأمثل لممارسة الأعمال التجارية في الأشهر والسنوات المقبلة.

وأكد أن دبي تمكنت من المحافظة على مكانتها مركز أعمال عالمياً، لافتاً إلى أن الإمكانات القوية تدعو إلى التفاؤل بما يحمله المستقبل لنا.

وجهة مفضلة

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن دعم مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة يتصدر قائمة أولوياتنا، وسيستمر دعمنا مع دخولنا مرحلة جديدة من التعافي.

وأضاف: «من خلال توسيع حزمة دعم الأعمال، فإننا نسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، التي بدورها تضمن استمرار دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وجهتي أعمال مفضلتين للشركات ورجال الأعمال والأفراد على حد سواء».

شركات ألماس

إلى ذلك، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن خصم بنسبة 50% على رسوم تأسيس الأعمال في المركز، للشركات العاملة في قطاعات ذات صلة بالألماس، إضافة إلى العضوية المجانية في «بورصة دبي للماس»، لافتاً إلى أن الخصم يستمر لغاية 30 سبتمبر 2020. وكشف مركز دبي للسلع المتعددة أنه شهد زيادة في تسجيل الشركات الجديدة، خلال مايو ويونيو الماضيين، في قطاعات مثل التكنولوجيا، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والطاقة، والمعادن والأحجار الثمينة.

وأشار إلى انضمام 805 شركات جديدة إلى مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة خلال النصف الأول من عام 2020.

إجراءات الدعم للشركات في مركز دبي للسلع المتعددة

■خصم بنسبة 25% عند تجديد رخصة مزاولة الأعمال لمدة ثلاث سنوات.

■خصم بنسبة 20% عند تجديد رخصة مزاولة الأعمال لمدة سنتين.

■خصم بنسبة 10% عند تجديد رخصة مزاولة الأعمال لمدة سنة.

■خصم بنسبة 10% عند تجديد كل الرخص المنتهية الصلاحية في 2020.

■إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير في تجديد الرخص.

■إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير في تجديد عقود الإيجار.

■إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب.

■إعفاء بنسبة 100% من رسوم تغيير العنوان، عند نقل مقر العمل إلى «مركز الأعمال».

■إعفاء بنسبة 50% من رسوم استرجاع الترخيص، في حال أُلغي ترخيص الشركة من قبل إحدى الجهات المعنية لعدم تجديده.

■إعفاء بنسبة 50% من رسوم عدم الاستخدام.

■خصم بنسبة 30% عند إصدار رخصة أعمال إضافية.

■إعفاء مستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز الأعمال من بدل الإيجار لمدة شهرين، أو أقساط شهرية /‏ ربع سنوية، من دون خصومات.

التمديد يأتي عقب الإقبال الكبير، وردود الفعل الإيجابية من قِبَل مجتمع الأعمال تجاه حزمة الدعم الأولى.

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