بالفيديو: قصة سيف بالقيزي أقدم صانع للسفن في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أنتجت اقتصادية دبي فيديو عن مسيرة سيف بالقيزي، أحد تجار دبي القدامى، وأحد أقدم من مارس مهنة صناعة السفن.

حيث تزخر مسيرة المغفور له بإذن الله، بتاريخ كبير في صناعة وتعمير السفن، إذ بدأ مسيرته المهنية في عام 1924، ليؤسس شركة سيف بالقيزي لإنشاء وتعمير السفن من خلال اصدار الرخصة التجارية عام 1974 في منطقة الراس بدبي.

وتاريخ دبي البحري ممتد منذ قرون مضت، حيث انتشرت فيه مختلف مهن التجارة والصناعة لسنين طوال استمر بعضها حتى يومنا هذا. ومن أشهر مزاولي حرفة صناعة السفن هو المغفور له، سيف بن محمد بالقيزي، الذي بدأ رحلته في صناعة السفن منذ مطلع الثلاثينيات فتميز فيها واشتهر بها، كما يروى لنا نجله عبد الرحمن سيف بالقيزي في هذا الفيديو:

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