96.5 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأميركا في 2019

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، قوة الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة في المجالات كافة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، موضحاً أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل إلى 26.3 مليار دولار (أكثر من 96.5 مليار درهم) العام الماضي، فيما جاوزت قيمتها 11 مليار دولار (40.3 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع بن طوق مع كل من وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر،ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية لبن طوق على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة للتوقيع على «معاهدة إبراهيم» لتطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، أن دولة الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة على مستوى المنطقة، إذ تستحوذ الدولة على أكثر من 40% من إجمالي تجارة أميركا غير النفطية مع الدول العربية، وعلى 41% من تجارة أميركا غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن استحواذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأميركية، برصيد تراكمي وصل إلى 27.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، كما تحتل الدولة أيضاً المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أميركا.

وأوضح الجانب الأميركي خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تعد الوجهة الأولى للصادرات الأميركية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة تلك الصادرات 20 مليار دولار خلال العام الماضي، لتدعم بذلك 120 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.

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