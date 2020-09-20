«أدنيك» تستحوذ على «آيسنار - أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة (ADQ)، عن موافقتها على الاستحواذ على المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار - أبوظبي».

وذكرت «أدنيك» في بيان أمس، أن هذا الاستحواذ يأتي بموجب اتفاقية أبرمتها مع شركة «ريد للمعارض»، بهدف ترسيخ مكانتها نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض والشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن «(أدنيك) تواصل سعيها المستمر نحو ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال محفظتنا المتنوعة من الفعاليات».

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