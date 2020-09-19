اقتصادية دبي تغلق مقهى.. وتصدر 7 مخالفات

المصدر: دبي ■الإمارت اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، نفذت 673 زيارة ميدانية أمس، شملت مختلف أرجاء المدينة.

وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أن تلك الزيارات أسفرت عن حالة إغلاق واحدة لمقهى أحيا حفلة لم يلتزم المغني خلالها بارتداء الكمامة، فضلاً عن عدم التزام الزبائن بالتباعد الجسدي، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة في دبي.

وأشارت إلى أنها أصدرت أيضاً سبع مخالفات وحررت خمسة تنبيهات، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 660 منشأة.

وأوضحت اقتصادية دبي أن المنشآت المخالفة، رصدت في عدد من المراكز التجارية ومنطقتي المدينة العالمية والبدع، وتنوعت أنشطتها بين محال التجزئة وتجارة مواد البناء، إضافة إلى مجمع استهلاكي وبقالة وتجارة الملابس الجاهزة ومقهى، وذلك لعدم ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، فيما تم تحرير التنبيهات لأسباب تتعلق بعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وشدّدت الدائرة على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أن الفرق الميدانية ستواصل مهمتها من دون أي تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

- المخالفات تتعلق بعدم ارتداء الكمامة ومسافة التباعد الجسدي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news