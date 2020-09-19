طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثانية إلى البحرين بدءا من الغد

المصدر: دبي-وام

اعلنت طيران الإمارات تشغيل رحلة يومية ثانية إلى البحرين اعتبارا من الغد مما سيوفر أمام العملاء للسفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة التي تغطي الآن أكثر من 85 وجهة.

وستعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج 777-300ER/ فيما يتاح الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات ومراكز الاتصال أو عن طريق وكلاء السفر.

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