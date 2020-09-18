«طيران الإمارات» تستأنف خدمة أنغولا أول أكتوبر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات عن استئناف خدمة العاصمة الأنغولية، لواندا، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، لتتسع شبكة خطوط الناقلة في إفريقيا إلى 15 محطة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستشغل بين دبي ولواندا رحلة أسبوعية في البداية أيام الخميس، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 793» مطار دبي الدولي الساعة 9:45 صباحاً لتصل إلى لواندا الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 794» من مطار لواندا في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 5:10 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دولة الإمارات وأنغولا). وأضافت أنه يمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي: (emirates.com) أو تطبيق «طيران الإمارات»، أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لـ«طيران الإمارات».

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