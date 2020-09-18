نصائح للحماية من الاحتيال المالي

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

حددت بنوك محلية نصائح مهمة للحماية من عمليات الاحتيال المالي، أهمها:

■الانتباه لعمليات الاحتيال، سواء كانت عبر الهاتف أو البريد أو الرسائل الإلكترونية، أو على موقع لشبكات التواصل الاجتماعي.

■عدم فتح أي نصوص أو نوافذ تظهر أو رسائل إلكترونية مشبوهة، وإلغاؤها فوراً.

■الاحتفاظ بالتفاصيل الشخصية بشكل آمن، بما في ذلك كلمات السر والأرقام السرية الخاصة.

■الحفاظ على أجهزة الهاتف والكمبيوتر الخاصة بشكل آمن.

■اختيار كلمات السر بعناية وتحديثها بانتظام، وعدم استخدام كلمة السر ذاتها لأكثر من حساب.

■مراجعة الترتيبات المتعلقة بالخصوصية والأمن على مواقع التواصل الاجتماعي.

■الحذر من أي طلبات تتعلق بتفاصيل البيانات البنكية، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو تفاصيل الحساب.

■الحذر عند التسوّق عبر الإنترنت والانتباه للعروض المغرية.

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