نصائح للحماية من الاحتيال المالي
حددت بنوك محلية نصائح مهمة للحماية من عمليات الاحتيال المالي، أهمها:
■الانتباه لعمليات الاحتيال، سواء كانت عبر الهاتف أو البريد أو الرسائل الإلكترونية، أو على موقع لشبكات التواصل الاجتماعي.
■عدم فتح أي نصوص أو نوافذ تظهر أو رسائل إلكترونية مشبوهة، وإلغاؤها فوراً.
■الاحتفاظ بالتفاصيل الشخصية بشكل آمن، بما في ذلك كلمات السر والأرقام السرية الخاصة.
■الحفاظ على أجهزة الهاتف والكمبيوتر الخاصة بشكل آمن.
■اختيار كلمات السر بعناية وتحديثها بانتظام، وعدم استخدام كلمة السر ذاتها لأكثر من حساب.
■مراجعة الترتيبات المتعلقة بالخصوصية والأمن على مواقع التواصل الاجتماعي.
■الحذر من أي طلبات تتعلق بتفاصيل البيانات البنكية، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو تفاصيل الحساب.
■الحذر عند التسوّق عبر الإنترنت والانتباه للعروض المغرية.
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