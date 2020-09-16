اقتصادية دبي تخالف 12 منشأة تجارية غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

خالفت اقتصادية دبي، أمس الثلاثاء، 12 منشأة تجارية في الإمارة بينها صالة كمال أجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومحال خياطة وتطريز بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تتضمن ضرورة مراعاة التباعد الجسدي. كما نبهت اقتصادية دبي أيضاً 5 منشآت تجارية من بينها محال تجزئة في مراكز تجارية لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء الموظفين الكمامات.

وقالت اقتصادية دبي، إن عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ أمس، نحو 767 منشأة.

إذ عملت فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة التجارية باقتصادية دبي على التواصل مع المحال والمنشآت التجارية لنشر الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

وأفادت اقتصادية دبي بأن المنشآت التي جرى مخالفتها أمس، تضمنت صالة لممارسة رياضة كمال الأجسام في منطقة وادي الصفا السابعة، ومنشآت في منطقة الراشدية ومحال خياطة وتطريز لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية التي تتضمن التباعد الجسدي، كما تم التنبيه على المحال الأخرى بضرورة وضع ملصقات التباعد الجسدي والتي تهدف للحد من تفشي الفيروس.

وتأتي حملات اقتصادية دبي في إطار خطتها لتنفيذ سلسلة من الجولات الرقابية من خلال فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والتي تستهدف عدداً من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، لضمان التزام الجميع بالتدابير الاحترازية، داعية مختلف فئات المجتمع إلى التعاون والمساهمة في الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التجارية عبر تطبيق "مستهلك دبي"، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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