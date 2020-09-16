اقتصادية دبي تغلق مطعماً وتخالف صالة كمال أجسام

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أغلقت اقتصادية دبي، أمس، مطعماً في منطقة الصفا الثانية، بسبب عدم ارتداء موظفيه الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، التي تتضمن ضرورة مراعاة التباعد الجسدي.

كما خالفت تسع منشآت تجارية، من بينها صالة رياضية لكمال الأجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء الموظفين الكمامات.

وقالت اقتصادية دبي إنها أعطت تنبيهات لـ16 منشأة تجارية في الإمارة، بسبب عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في دبي، مشيرة إلى أن عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 762 منشأة في الإمارة.

وأكدت أنها تنفذ جولات رقابية، من خلال فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التي تستهدف عدداً من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، لضمان التزام الجميع بالتدابير الاحترازية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات المجتمع إلى ضرورة التعاون، والإسهام في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي.

كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو الاتصال برقم 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني: consumerrights.ae.

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