«اقتصادية أبوظبي» تغلق 27 منشأة ومنفذ بيع خلال شهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال شهر، 27 منشأة اقتصادية ومنفذ بيع، كما خالفت 46 منشأة، وأنذرت 631 أخرى، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلاً عن التعاميم الصادرة في هذا الشأن.

حملات تفتيشية

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أنها نفذت 32 ألفاً و212 حملة تفتيشية، خلال الـ30 يوماً الماضية، للتحقق من توافر المتطلبات والإجراءات الاحترازية بشأن الحد من آثار الجائحة، والتأكد من التزام المنشآت ومنافذ البيع بتطبيق الاشتراطات والتباعد الجسدي، فضلاً عن متابعة الأنشطة التي تم إصدار قرارات وتعاميم بشأن إغلاقها، ومتابعة التعميم الصادر بشأن حظر تقديم «الشيشة».

منتجات مغشوشة

وكشفت «اقتصادية أبوظبي» أنها سحبت خلال الحملات التفتيشية 6469 منتجاً مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات، كما وزعت 4939 منشوراً توعوياً وإرشادياً لمختلف القطاعات والشرائح، بشأن المستجدات المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وأهمية تحميل تطبيق «الحصن» للعاملين في المنشآت والمنافذ كافة.

ولفتت إلى أن الحملات التفتيشية شملت منافذ البيع، والبقالات، ومراكز بيع الخضراوات والفواكه، والأسماك، والمطاعم، والعربات المتنقلة، والمقاهي، والصيدليات، ومراكز التسوق، والأندية الرياضية، والصالونات النسائية، ومحال الصرافة، في مختلف أنحاء الإمارة، شاملة مدينة أبوظبي والظفرة والعين.

وأكدت أنها ستستمر في تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية بشكل يومي على جميع المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، للتحقق من التقيد التام بالإجراءات الاحترازية من دون تهاون، فضلاً عن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وعدم رفعها من دون مبرر بسبب الجائحة.

ودعت الدائرة المؤسسات والمنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ كل التعاميم الصادرة عنها، لاسيما الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، وعدم رفع الأسعار من دون مبرر، أو احتكار للسلع، ما يعد مخالفة صريحة، وشددت على أنه في حال رصد أي مخالفة بهذا الشأن، فإنه سيتم تحرير المخالفة، وفقاً لجدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

فريق متطوعين

يشار إلى أن «اقتصادية أبوظبي» أعلنت من قبل أن هناك أكثر من 30 موظفاً في الدائرة، تم تسجيلهم كمتطوعين مع فرق التفتيش والرقابة بالدائرة، لتغطية أكبر عدد ممكن من منافذ البيع والمحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي.

جدول المخالفات

ينصّ جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على إنذار المنشآت المخالفة في بعض الحالات، ثم فرض غرامات تبدأ من 1000 درهم حتى 60 ألف درهم، بحسب المخالفة وتكرارها، ووفقاً للنشاط الاقتصادي.

وتصل العقوبة إلى الإغلاق في ما يتعلق ببعض الأنشطة، في حال تكرار المخالفة أكثر من أربع مرات.

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