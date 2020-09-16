اعتماد «أدنوك للتوزيع» لتوفير المنتجات البترولية لـ «براكة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، عن إنجاز جديد خلال جهودهما لتطوير سلسلة إمداد محلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، تمثل في اعتماد «أدنوك للتوزيع» كأول شركة محلية لتوفير المنتجات البترولية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي يتم تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبذلك تنضم «أدنوك للتوزيع» إلى 73 شركة محلية تم اعتمادها من قبل فريق تطوير الأعمال التجارية والصناعية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفريق مراقبة الجودة لدى شركة نواة للطاقة، لتوريد منتجات لمحطات براكة تلتزم بمواصفات الطاقة النووية.

المنتجات

وأوضح بيان صادر أمس، أن المنتجات التي ستوردها «أدنوك للتوزيع»، ستشمل زيوت التشحيم، وسوائل تبريد المحركات ومقاومة الصدأ، والشحوم، والوقود، لتلبي بذلك متطلبات الوقود والتشحيم الخاصة بالمحركات والآلات الصناعية المُستخدمة في محطات براكة.

تعاون

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، المهندس علي الحمادي: «نحرص دوماً على التعاون مع العديد من الشركات المحلية لتعزيز عملياتها الخاصة بضمان الجودة والإنتاج، وتمكينها من الإسهام في دعم مرحلة التشغيل والصيانة لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية». وأضاف أنه «من خلال 73 مورداً محلياً انضموا إلى قائمة الموردين النوويين المعتمدين لدى (نواة)، فإننا على ثقة تامة باستدامة العمليات التشغيلية في محطات براكة على المدى البعيد، جنباً إلى جنب مع مواصلة نمو وتطوير سلسلة الإمداد الإماراتية».

وأشار الحمادي، إلى أن «قطاع الطاقة النووية يتميز بالتزامه بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والمواصفات التقنية، ومن خلال تحديث عملياتها وأنظمتها لتلبية المتطلبات الفريدة لهذا القطاع، تستطيع الشركات المحلية تحقيق فوائد كبيرة، وبطرق متعددة، فإضافة إلى دعم العمليات التشغيلية في محطات براكة، ستتمكن الشركات المؤهلة من تقديم عطاءات للحصول على عقود في قطاعات أخرى تخضع لمتطلبات دقيقة، سواء داخل دولة الإمارات أو على مستوى العالم».

تطوير

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة «أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي «حرص الشركة على تطوير منتجاتها باستمرار، بما في ذلك زيوت التشحيم، لتُلبي الاحتياجات سريعة التغير لكل القطاعات التي نخدمها».

وقال: «نحن لا نسعى فقط لتقديم منتجات توافق معايير الهيئات الدولية، بل لنكون أول من يطرحها في السوق الإقليمية، حيث تجسد ذلك في إطلاقنا أخيراً في دولة الإمارات أول مجموعة معتمدة من زيوت التشحيم الخاصة بمحركات السيارات الهجينة».

معايير السلامة

يشار إلى أنه من أجل تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، تحرص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة، على التزام الموردين بتوفير قطع غيار وخدمات متخصصة ومتنوعة تلبي معايير السلامة والجودة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي تم اعتمادها في دليل «نواة» لضمان الجودة.

وتنضم الشركات المحلية الـ73 التي تم اعتمادها من قبل فريق تطوير الأعمال التجارية والصناعية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفريق مراقبة الجودة لدى شركة نواة للطاقة، إلى 2000 شركة محلية التي تزود محطات براكة بمنتجات وخدمات من خلال عقود وصلت قيمتها إلى 17.5 مليار درهم (4.8 مليارات دولار).

أول شركة

أصبحت «أدنوك للتوزيع» أول شركة في دولة الإمارات يتم اعتمادها لتزويد محطات براكة للطاقة النووية بالمنتجات البترولية، بعدما حازت أعلى تصنيف للسلامة في الفئة (Q)، والمتوافق مع معيار الدرجة النووية (NQA-1) الصادر عن الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المستمرة والمشتركة بين شركة نواة للطاقة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهدف دعم تطوير ونمو سلسلة الموردين المحليين، لتلبية متطلبات الخدمات التشغيلية، وقطع الغيار، والاحتياجات الاستهلاكية من أجل التشغيل الآمن لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية وصيانتها على مدى الأعوام الـ60 المقبلة على الأقل.

73

شركة محلية توفر منتجات لمحطات براكة تلتزم بأعلى مواصفات السلامة في الطاقة النووية.

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