"ماجد الفطيم" تختتم عمليات بيع "مشروع إيلان" في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اختتمت شركة "ماجد الفطيم" المرحلة الثالثة من عمليات بيع الوحدات السكنية في حي "إيلان" السكني، الذي يقع ضمن مجمع "تلال الغاف"، أحد المشاريع السكنية في دبي. وتم بيع 322 وحدة سكنية خلال 48 ساعة من إطلاقها، بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا بيع جميع الوحدات السكنية خلال سبعة أيام فقط.



ومع استمرار الأعمال الإنشائية للبنية التحتية للمشروع، الذي يُتوقع أن يتم تسليمه في ديسمبر 2022، نجح مجمّع "تلال الغاف" في التحول إلى أحد أكثر الوجهات المرغوبة في دبي، بعد أن تم بيع أكثر من 900 وحدة سكنية حتى الآن. ويأتي هذا الاهتمام بالمشروع انعكاساً لاستراتيجية شركة "ماجد الفطيم"، التي تحرص على رصد احتياجات المشترين والمستثمرين والاستجابة لها، وتقديم وجهات جذابة وفريدة من نوعها.



تتألف الوحدات السكنية في حي "إيلان" السكني، ضمن مجمع "تلال الغاف"، من منازل تاون هاوس من ثلاث إلى أربع غرف نوم، قريبة من بحيرة "لاغون الغاف" بشاطئها الرملي المصمم للاستجمام والترفيه. ويحتوي المجمع السكني عدداً من مرافق التجزئة التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، إلى جانب مدرسة ذات شهرة عالمية، في مكانٍ بين المساحاتٍ الخضراء المفتوحة التي تربط الأحياء السكنية المحاطة بأشجار الغاف، إلى جانب مسارات المشي وركوب الدراجات بطول 18 كم، والمرافق المختلفة المستوحاة من الطبيعة في الهواء الطلق.



وقال، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في "ماجد الفطيم"، هوازن اسبر: "الهدف من هذا المجمع بأكمله هو تحقيق أسلوب حياة مثالي يلبي جميع المتطلبات الاجتماعية ويمنح الناس شعوراً بالانتماء".



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