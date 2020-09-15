اقتصادية دبي تغلق مطعما وتخالف صالة كمال أجسام

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أغلقت اقتصادية دبي، يوم أمس، مطعما في منطقة الصفا الثانية، بسبب عدم ارتداء موظفيه الكمامات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تتضمن ضرورة مراعاة التباعد الجسدي. كما خالفت اقتصادية دبي أيضا 9 منشآت تجارية من بينها صالة رياضية لكمال الاجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وذلك لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء الموظفين الكمامات.

وقالت اقتصادية دبي إنها أعطت تنبيها لنحو 16 منشأة تجارية في الإمارة، بسبب عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في الإمارة ومنها وضع ملصقات توجب التباعد الجسدي، والتي تهدف للحد من تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 762منشأة.

وتنفذ اقتصادية دبي سلسلة من الجولات الرقابية من خلال فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتي تستهدف عدداً من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، لضمان التزام الجميع بالتدابير الاحترازية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات المجتمع، إلى ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، وأوضحت في فيديو نشرته اليوم الإجراءات التي يمكن إتباعها للإبلاغ عن مخالفات المنشآت التجارية عبر تطبيق "مستهلك دبي"، مؤكدة تواصلها مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، لنشر الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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