«أدنوك» تنفذ طرحاً خاصاً بـ 3.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن إتمام عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرة إلى أنه تم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليارات درهم، والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان إنه تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهماً، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18% على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5% على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذا الطرح الخاص سيسهم في زيادة التداول الحر إلى 20% وتعزيز سيولة أسهم «أدنوك للتوزيع»، فيما تحتفظ «أدنوك» بعد هذه الصفقة بحصة 80% في أسهم «أدنوك للتوزيع»، لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وأضافت «أدنوك» أن هذه العملية تحقق مزايا عديدة لها من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم «أدنوك للتوزيع» التي سجلت أداء قوياً منذ الطرح الأولي لأسهمها عام 2017، كما تعتبر هذه العملية أكبر صفقة من نوعها في المنطقة لشركة مدرجة في أسواق الأوراق المالية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «(أدنوك) تستمر في التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة بالعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة تسهم في خلق القيمة وتعزيز المرونة في مختلف جوانب أعمالها».

وأضاف أنه «منذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في 2017، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الطموحة للنمو وتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة الهادفة للارتقاء بتجربة العملاء، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سياستها لتوزيع الأرباح». وأشار الجابر إلى أن «أسهم (أدنوك للتوزيع) شهدت طلباً كبيراً من المستثمرين بفضل نتائجها المالية القوية ومرونتها وتركيزها الثابت على النمو الذكي والمدروس، ما دفع بنا لاغتنام الفرصة والاستجابة بكفاءة وسرعة للطلب القوي عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص».

وتابع: «نحن على ثقة بأن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم (أمس) ستسهم في زيادة سيولة (أدنوك للتوزيع) وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية الشركة، والتأكيد مجدداً على الفرص الاستثمارية المجدية التي توفرها (أدنوك) وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث وفرت هذه الصفقة للمستثمرين فرصة فريدة للحصول على حصة في شركة (أدنوك للتوزيع) والتعاون مع أدنوك والاستثمار في شركة ذات سجل ناجح وأداء مالي قوي ومستقر مع سياسة متميزة لتوزيع الأرباح».

وأكد الجابر أن «مجموعة أدنوك مستمرة بدورها الداعم لشركة (أدنوك للتوزيع) باعتبارها المالك الأكبر للأسهم»، معرباً عن ثقته بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة كإحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في المنطقة.

يشار إلى أن كلاً من بنك أبوظبي الأول و«سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة» قاما بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة «موليس آند كومباني» بدور مستشار مالي مستقل لـ«أدنوك».

وكانت «أدنوك»، أعربت عند الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في عام 2017 عن عزمها بيع المزيد من أسهم «أدنوك للتوزيع» لزيادة التداول الحر للأسهم وتعزيز سيولتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتوفير فرص استثمارية جذابة، مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية في الشركة. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي وتركيزها المستمر على خلق القيمة.

406 محطات

تدير شركة «أدنوك للتوزيع» 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية. وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، حيث بلغت سيولتها بتاريخ 30 يونيو 2020 ما مجموعه 2.4 مليار درهم في صورة نقدية، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

• الأسهم المبيعة تمثل 10% من مجموع الأسهم المسجلة للشركة.

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