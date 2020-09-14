الأسواق تتمسك باللون الأخضر أول ساعتين من التداول

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

حافظت أسواق المال على تماسكها الذي بدأته أمس، لتواصل مسارها الصاعد في أول ساعتين من جلسة تداول اليوم الاثنين الـ14 من سبتمبر.

وغلب اللون الأخضر على مؤشرات الأسهم القيادية، لاسيما في سوق دبي المالي، الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.41% عند مستوى 2284 نقطة، بتداولات قيمتها 157 مليون درهم.

وفي سوق العاصمة، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.32% عند مستوى 4525 نقطة، مصحوباً بتداولات قيمتها 3.88 مليارات درهم، نتيجة تنفيذ 20 صفقة كبيرة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

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