اقتصادية دبي تضاعف فترة الإغلاق والغرامة لمخالفي تدابير «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شدّدت اقتصادية دبي إجراءاتها الرادعة بحق مخالفي التدابير الاحترازية، الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه ستتم مضاعفة مدة الإغلاق، وقيمة الغرامة المالية المفروضة على المنشأة المخالفة، وذلك استناداً إلى طبيعة التجاوز الذي يتم رصده.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلقت، أول من أمس، مطعماً في منطقة «بلو واترز،» بالتعاون مع «دبي للسياحة»، لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية.

وأضافت أنه تمت مخالفة منشأة تجارية داخل مركز تسوق، لعدم لبس الكمامات من جانب الموظفين، فضلاً عن تنبيه أربع منشآت أخرى إلى ضرورة وضع ملصقات أرضية للتباعد الجسدي بشكل كافٍ وواضح.

وكشفت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال الجولة بلغ 518 منشأة، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

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