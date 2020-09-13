تماسك أسواق المال المحلية في جلسة بداية الأسبوع

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تماسكت مؤشرات أسواق المال الرئيسة خلال أول ساعتين من جلسة تداول بداية الأسبوع، حيث بدأت التعاملات على تراجعات في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، لكم سرعان ما تقلصت لتصل إلى سالب 0.2 % في سوق أبوظبي، بينما نجح مؤشر سوق دبي ليقلص الانخفاض إلى 0.01%

وبلغت التداولات في "دبي المالي" 154 مليون درهم حصيلة التعامل بيعا وشراء على 215 مليون سهم، فيما سجلت التداولات في أبوظبي للأوراق المالية 148 مليون درهم لعدد 45 مليون سهم.

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