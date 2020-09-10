"أجيليتي" تستثمر 1.3 مليار درهم بمشروع تطوير "صباح الأحمد"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

توقعت شركة أجيليتي المدرجة بسوق دبي المالي أن تكون قيمة الاستثمارات في المشروع الاستثماري بمدينة صباح الأحمد السكنية في الكويت، نحو 104 ملايين دينار ( 1.3 مليار درهم ) خلال فترة التطوير.

وقالت "أجيليتي"، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في بيان لبورصة الكويت، اليوم، إن شركتها التابعة إس تو لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات (S2) قد قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير المنطقة الصناعية واللوجستية في مدينة صباح الأحمد S2.

وفقاً لبنود الاتفاقية ستقوم شركة (S2) بتطوير المنطقة اللوجستية والحرفية المتكاملة ومنطقة مخازن بالإضافة إلى سكن عمال على مساحة إجمالية تصل إلى 1.28 مليون متر مربع في مدينة صباح الأحمد.

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