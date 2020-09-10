المطاعم تشهد تحسناً في أعداد المرتادين.. وارتفاعاً في طلبات الـ «أونلاين» والـ «ديليفري»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكد مسؤولو مطاعم وجود تحسّن ملحوظ بقطاع المطاعم في الآونة الأخيرة، وزيادة في أعداد الأفراد والعائلات المرتادين للمطاعم طوال اليوم، مدفوعين بحملات التخفيضات في المراكز التجارية، والاطمئنان إلى قوة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كوفيد-19»، وحملات التفتيش المستمرة من الجهات المختصة، وعودة المقيمين من الخارج.

ولفتوا لـ«الإمارات اليوم» إلى زيادة بنسبة تصل إلى 25% في أعداد مرتادي المطاعم، في الفترة الأخيرة، فضلاً عن ارتفاع في طلبات التوصيل للمنازل (ديليفري)، والطلب عبر الإنترنت، بنسبة تراوح بين 20 و40%، مقارنة بفترة الأشهر الماضية، عند ظهور جائحة «كوفيد-19».

مرتادو المطاعم

وتفصيلاً، أكد المدير الإداري في «مجموعة كرافيا للمطاعم»، لؤي غندور، أن هناك زيادة بنسبة تصل إلى 25% في أعداد مرتادي المطاعم في الفترة الأخيرة، مقارنة بفترة ظهور جائحة «كوفيد-19»، لاسيما في فروع المطاعم بمراكز التسوق.

وأضاف أن الأنشطة التي أطلقتها الدوائر الاقتصادية، وموسم العودة إلى المدارس، وحملات التخفيضات، أسهمت في زيادة كبيرة بأعداد المتسوقين، ما أسهم بدوره في زيادة عائدات المطاعم.

وذكر المدير الإداري للمجموعة، وهي الشركة الأم لعلامات: «سينابون»، «سياتلز بيست كوفي»، «زعتر وزيت»، و«فايف غايز»، أن خدمة التوصيل للمنازل والطلب عبر الإنترنت (أونلاين)، شهدا زيادة ملحوظة بنسبة تصل إلى 30% في الفترة الأخيرة، حيث أصبح الأفراد أكثر خبرة في التسوق الإلكتروني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية، فضلاً عن تقديم عدد كبير من المطاعم عروضاً وخصومات لتحفيز الطلب عبر الإنترنت.

وتوقع غندور أن يتضاعف أعداد الزوار والسياح بعد عودة حركة الطيران وإعادة فتح المطارات بشكل كامل، لاسيما مع استمرار عودة المقيمين والعائلات إلى الدولة، إضافة إلى العروض والخصومات المستمرة التي تطلقها المراكز التجارية.

تحسن ملحوظ

من جانبه، قال المدير الإداري والمؤسس المشارك في «شركة يمي جنكشن»، المالكة لسلسلة مطاعم «ملك الطاووق» في الإمارات، محمود حرب، إن قطاع المطاعم يشهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، متفقاً في وجود زيادة في أعداد الأفراد والعائلات المرتادين للمطاعم طوال اليوم، مع انخفاض ملحوظ في الطلب بعد منتصف الليل، مقارنة بالفترة التي شهدت إغلاقات بسبب الجائحة. وأضاف: «هناك تغيير ملموس في سلوك المستهلكين، إذ ازدادت خدمات التوصيل بنسبة 30%، والطلبات عبر الانترنت (أونلاين) بنسبة 20%».

وتوقع حرب أن يستمر نمو الأعمال تدريجيّاً بشكل إيجابي في الربع الأول من العام المقبل، وعودة الأعمال إلى طبيعتها كما كانت قبل الجائحة.

وأشار إلى أن الشركة تسير في خططها للتوسع كما كان مقرراً، حيث تعتزم توسيع أعمالها من خلال افتتاح فروع أخرى لسلسلة «ملك الطاووق» بمناطق رئيسة في أبوظبي.

ثقة المستهلكين

أما المسؤولة في مطعم وجبات سريعة بمركز تجاري في أبوظبي، آلونا جورج، فذكرت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك عودة ملحوظة للطلب على المطاعم، خصوصاً الوجبات السريعة في المراكز التجارية بنسبة تزيد على 40%، مقارنة مع الفترة الأولى للجائحة، وتزامناً مع حملات التخفيضات في المراكز التجارية، والاطمئنان إلى قوة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كوفيد-19»، وحملات التفتيش المستمرة من الجهات المختصة.

ولفتت إلى وجود زيادة في طلبات التوصيل تصل إلى 40%، لاسيما في عطلات نهاية الأسبوع، فضلاً عن زيادة في الطلبات عبر الإنترنت بنسبة تزيد على 30%، مع توقعات بعودة الطلب إلى وضعه الطبيعي قبل الجائحة خلال شهور، مدفوعاً بعودة السياحة والأنشطة والفعاليات، واستمرار عودة المقيمين من الإجازات.

وطالبت جورج بخفض القيم الإيجارية للمطاعم في المراكز التجارية، ومنح تسهيلات للمستأجرين، حتى يتمكن هذا القطاع من العودة إلى نشاطه الطبيعي.

طلبات «أونلاين»

أكد المسؤول في سلسلة مطاعم شهيرة، محمد حسن، أن هناك تزايداً في الطلب يزيد على 40% مقارنة بالفترة الأولى من الجائحة، لاسيما مع عودة المقيمين من الخارج، والاطمئنان إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة، وبدء عودة السياحة.

ولفت حسن إلى زيادة ملموسة في طلبات التوصيل (ديليفري) تجاوزت 30%، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار كذلك إلى وجود اهتمام متزايد، ظهر أخيراً بعد الجائحة، يتمثل في الطلبات عبر الإنترنت (أونلاين)، ما دفع المطعم إلى عقد اتفاق مع تطبيق ذكي لتوصيل الطعام، وقال إن التجربة ناجحة وتلقى إقبالاً.

نشاط ملحوظ

قال الناطق الرسمي باسم علامة «تشيبرياني» الإيطالية للمطاعم والمنتجعات، جوسيب تشيبرياني، إن مطعم «تشيبرياني» بجزيرة ياس في أبوظبي، بدأ يشهد نشاطاً ملحوظاً في الفترة الراهنة، متوقعاً أن تسهم عودة الأنشطة والفعاليات مجدداً في تعزيز نشاط قطاع المطاعم، لافتاً إلى الإقبال على خدمة استلام الطلبات الخارجية.

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