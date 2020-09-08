إصدار «ميثاق إسعاد المتعاملين»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدرت اقتصادية دبي ميثاق إسعاد المتعاملين، وفقاً للإرشادات الواردة في نظام «أيزو 10001:2018»، والممارسات العالمية، ولائحة السلوك الأخلاقي المتبعة لديها.

وذكرت أن الميثاق يهدف إلى وضع معايير لجودة الخدمات المقدمة عن طريق اقتصادية دبي، التي تتضمن جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بهذه الخدمات، فضلاً عن الالتزام بتقديم خدمات تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، إضافة إلى تبسيط وتسهيل خدمات المعاملات، وضمان الالتزام بقواعد ممارسة الأعمال، علاوة على تطوير وتنظيم وترويج النمو المستدام لاقتصاد دبي.

وبموجب الميثاق، يتعهد موظفو اقتصادية دبي بإسعاد المتعاملين من خلال: الترحيب بهم بابتسامة، التعامل معهم بطريقة ودية ومهذبة ومهنية تضمن الحصول على انطباع أولي متميز، التحلي بالأمانة والعدالة والمساواة والحيادية في الخدمات المقدمة، توفير البيئة والمرافق والتسهيلات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل متميز، الحرص على تقديم العون بمهنية وضمان الحصول على خدمة بدقة وجودة عالية، الحفاظ على وقت المتعامل من خلال الالتزام بتقديم الخدمة كما هو معتمد في الإجراءات والالتزامات المحددة لها، تقديم الخدمة وفق الالتزامات والإجراءات المعتمدة، سرية التعامل مع المعلومات المقدمة، الإنصات الجيد إلى الاحتياجات واحترام وجهة النظر، تقديم تجربة مبهرة ومبتكرة لدى الحصول على الخدمة، بذل أقصى ما بوسعنا لتلبية احتياجاتكم، تقديم خدمات من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة ويتفهم الاحتياجات ويستطيع الإجابة عن الاستفسارات، الاستجابة للطلبات في الوقت المناسب ومن دون تأخير، تقليص عدد خطوات سير العمل لتوفير خدمة سريعة وسلسة، وأخيراً توفير الخدمات في الأوقات وعبر القنوات التي تناسب المتعاملين قدر الإمكان.

وأكدت اقتصادية دبي تعهدها بإسعاد المتعاملين من خلال توفير بيئة مضيافة تعزز ثقافة السعادة والإيجابية، وتقديم خدمة سريعة ومبسطة.

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