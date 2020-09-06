«دبي الدولي» يوفر رحلات ركاب وشحن إلى 114 وجهة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 114 وجهة عالمية، مشيرة إلى أن 33 شركة طيران بدأت عملياتها المجدولة في مطار دبي، بما في ذلك شركات الركاب والشحن الجوي.

وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» استعدادها المستمر لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة، بعد إعادة فتح المجال الجوي، وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح للسكان بالسفر من مطار دبي الدولي وإليه ابتداء من 23 يونيو بالنسبة للجميع، والسياح ابتداء من السابع من يوليو 2020.

وبحسب تعليمات السفر في الموقع الشبكي للمؤسسة، يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة «كوفيد-19» سلبية قبل الوصول إلى مطارَي دبي و«دبي وورلد سنترال» الدوليين.

وشددت على أنه يتعين على الركاب المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي أو مطار «دبي وورلد سنترال»، حمل شهادة «كوفيد-19» سلبية، لافتة إلى أن شهادات الـ(PCR) السلبية ستكون صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار.

ونصحت «مطارات دبي» الركاب بالاتصال بشركة الطيران التي يختارونها قبل السفر، للتعرف إلى أحدث المعلومات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء مطار دبي، للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، مبينة أن هذه التدابير تشمل زجاجاً شبكياً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، إضافة إلى الفحص الحراري عن بُعد، والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، فضلاً عن وضع علامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

محطات «فلاي دبي»

بلغ إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شركة «فلاي دبي»، ضمن شبكتها العالمية، 34 محطة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيانات الموقع الشبكي، الصادرة عن الناقلة.

«مطارات دبي» أكدت ضرورة الحصول على شهادة «كوفيد-19» سلبية قبل الوصول إلى المطار.

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