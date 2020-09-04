منافع خطط الادخار

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر خطط الادخار منافع كثيرة، في إطار التخطيط وتنظيم الحياة المالية وتحقيق الأهداف الموضوعة، فالادخار لحالات الطوارئ لتغطية النفقات الكبيرة غير المتوقعة يسهم في عدم اضطرار الفرد إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان، أو القروض البنكية بفائدة عالية، بشكل لا يؤثر سلباً في الميزانية الموضوعة على أن يكون الصندوق قادراً على تغطية النفقات لفترة من الزمن.

كما يجب التخطيط للاستثمار بشكل منتظم بهدف توظيف المدخرات والاستفادة منها، حيث تتوافر خيارات عدة في هذا السياق، منها اتباع آلية التمويل التلقائي، من خلال الاستعانة بالحسابات والمنتجات البنكية التي توفرها المصارف والبنوك، عبر تحويل مبلغ ثابت من المال إلى حساب التوفير الخاص بشكل دوري. ويمكن لهذه الاستثمارات أن تنمو مع الوقت إلى أن تصبح الأموال المتراكمة كافية لتغطية الاحتياجات المستقبلية الأساسية، إلى جانب المنافع المهمة لخطط الادخار، من أجل التقاعد والاشتراك في البرامج الادخارية، بعد دراستها بشكل كاف، والتأكد أنها تلائم متطلبات الفرد واحتياجاته.

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