بالفيديو.. صادرات غرفة دبي إلى أفريقيا تتعافى وتصل لمستويات ما قبل كورونا

المصدر: سامح عوض الله -دبي

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن تعافي صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى القارة الأفريقية في شهر يونيو 2020 وعودتها إلى معدلاتها السابقة في فترة ما قبل انتشار كوفيد-19، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.94 مليار درهم، وبنمو بلغ 20% مقارنة بقيمتها في شهر مايو 2020.



وأظهر تحليل الغرفة أن ثلثي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى افريقيا خلال شهر يونيو كانت وجهتها شمال أفريقيا بقيمة بلغت حوالي 2.05 مليار درهم، وذلك نظراً إلى القرب الجغرافي، وتمتع هذه الأسواق بصلات تاريخية وتجارية وثقافية متينة مع دبي، في حين بلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء حوالي 883 مليون درهم، ما رفع القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى كافة أسواق القارة الأفريقية في يونيو إلى 2.9 مليار درهم.



ولفت تحليل الغرفة إلى ان القيمة المعلنة لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة عادت إلى نفس المتوسط الشهري الذي شهدته خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 قبل وباء كورونا المستجد، حيث سلطت الغرفة في تحليلها الضوء على أفضل الأسواق أداء في الأقاليم الافريقية جنوب الصحراء، مستعرضةً مكونات الصادرات إلى أكبر الأسواق في كل إقليم وذلك باستخدام البيانات الشهرية المأخوذة من قاعدة بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة دبي.

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